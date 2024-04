Halbfinale im Niederrheinpokal 04/19 muss sich RWE geschlagen geben

25. Minute Ausgleich für die Gäste! Demircan ist links am Strafraum, will eigentlich schon von da aus schießen, zwei RWE-Verteidiger reagieren aber so auf ihn, dass er noch an ihnen vorbei geht und dann zentral aus 18 Metern abzieht – Wienand ist noch dran, kann den Einschlag unten rechts aus Sicht des Schützen aber nicht verhindern.