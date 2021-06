Golf, Bundesliga : DGC-Damen feiern gelungene Premieren in Liga eins

Das Damen-Bundesliga-Team des Düsseldorfer GC. Foto: DGC-GPK

Homberg/Hösel Platz vier zum Start ist ordentlich für den Düsseldorfer GC in der ersten Bundesliga der Damen. Der Höseler GC braucht dagegen ein Wunder gegen den Abstieg in die Regionalliga, in Hannover wurde das Potenzial nicht ausgeschöpft.