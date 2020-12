Kostenpflichtiger Inhalt: Rückblick auf 2020 : Das war das Corona-Jahr im Ratinger Sport

Beim Triathlon Ratingen 2020 in Zeiten von Corona gab es beim Schwimmen nur Einzelstarts. Immerhin schaffte Georg Mantyk (im Hintergrund mit blauer Jacke) die Organisation des Events aber noch. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Januar gab es noch einen normalen Neujahrslauf in Ratingen, dann brachte das Virus den Sport nach und nach zum Erliegen – aber nicht die Kreativität. So gingen die Vereine und die Sportler mit den Einschränkungen in 2020 um.