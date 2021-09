Fußball, Kreisliga B : Breitscheid siegt, verliert aber die Tabellenspitze

Ratingen Auch am dritten Spieltag der Kreisliga B gehen die Fußballer des TuS Breitscheid als Sieger vom Platz, diesmal gegen Türkgücü, die Tabellenspitze übernimmt aber der BV 04, der Ratingen 04/19 III abschießt.

Der TuS Breitscheid hat in der Fußball-Kreisliga B auch sein drittes Punktspiel gewonnen, aber die Tabellenspitze, die sind die Cracks vom Mintarder Weg erst einmal los. Denn der BV 04 setzte sich bei Ratingen 04/19 III 4:1 durch und steht dadurch ganz oben. Ratingens Ehrentor zum 1:3 schoss Niklas Dersch (53.). Die Breitscheider gewannen daheim gegen Türkgücü Ratingen 4:2 (2:1). Erhan Esken verwandelte früh (4.) einen Elfmeter zum 1:0, Timo Müller legte das 2:0 nach. Spannend wurde es in der Endphase. Da unterlief Oskar Heckmann ein Eigentor zum 2:2 (82.). Er bügelte seinen Fehler aber drei Minuten später wieder aus mit seinem 3:2. Marcel Walrich legte noch das 4:2 nach.

Der SV Hösel II hat sich wieder in die Lauerposition vorgearbeitet mit seinem 6:0-Kantersieg beim TuS Nord. Nun sind die Höfig-Schützlinge mit sechs Zählern Vierter. Am Ammerweg in Lohausen trafen Julian Spah, Leon Peplies, Nick und Leon Lorber, Tobias Martinelli und Thomas Krumm.