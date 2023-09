Leichtathletik „Und dann kommt Georg“

Die Parkplätze am Angerbad und in der Umgebung sind am Sonntag brechend voll, sogar an der Sportanlage Götschenbeck parken Teilnehmer der 15. Auflage des Stadtwerke Ratingen Triathlon. Rund 1700 Starter können die Verantwortlichen begrüßen, am Samstag hatte es noch etwa 100 Nachmeldungen gegeben. „Das ist absoluter Rekord“, sagt Cheforganisator Georg Mantyk erfreut, schränkt aber auch sofort ein: „Mehr werden wir bei so einer Eintages-Veranstaltung auch nicht machen. Die rund 300 Helfer sind am Limit – vor allem bei der Hitze. Was denen abverlangt wird – da ziehe ich den Hut vor.“ Mantyk weiß, wovon er redet, schließlich hat er am Samstag selber mit auf- und am Sonntag abgebaut.