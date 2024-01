Fußball, Kreisliga B RW Lintorf will in Kürze die eigene Zukunft planen

Mit sieben Punkten Rückstand auf das Spitzenduo Rather SV II und FC Büderich II setzt Rot-Weiß Lintorf am 18. Februar in der Fußball-Kreisliga B die Rückrunde fort. Es steht dann das Spiel bei der SG Unterrath II an. So tief, Kreisliga B, spielte der Traditionsverein von der Jahnstraße wie nun nach dem Abstieg im vergangenen Sommer noch nie. Dort will man auch nicht bleiben. Aber die richtungsbestimmenden Hinrunden-Schlüsselspiele gegen FC Büderich II (0:1) und den Rather SV II (3:6) gingen verloren, zudem unterlag man im Heimderby gegen den punktgleichen SV Hösel II mit 2:4. Es zeigt also deutlich auf, dass RWL ganz oben derzeit noch nichts zu suchen hat.