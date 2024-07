Viel neu bei Ratingen 04/19 II 04/19 II setzt auf blutjunge Zugänge

Am Samstag wurde das zweite Saison-Testspiel bestritten, zu Gast am Götschenbeck waren die Sportfreunde Walsum aus der Kreisliga A. Die Gäste waren chancenlos, 04/19 II gewann 6:1 (3:1). Dabei zeigte Uzun, der in der achten Minute eingewechselt wurde, was er drauf hat: Zwei Bälle setzte er den überforderten Gästen in die Maschen. Wie auch Ilyas Elkhattabi. Auch er ist neu dabei, bisher spielte der 19-Jährige in der A-Jugend des BV 04. Ali Aktag zum 1:1 (22.) und Max Kohmann zum 2:1 (26.) schossen die weiteren Tore.