Fußball-Oberliga Das ist der Kader von Ratingen 04/19

Sportlicher Leiter und Co-Trainer

Frank Zilles (links) hat den Kader von Ratingen 04/19 für die Saison 2024/25 zusammengestellt. Erkan Ari (rechts) hatte am 2. Juni 2024 seine Karriere im Mittelfeld als Kapitän nach acht Spielzeiten in Ratingen beendet und tritt als Dordas Assistent nun seine erste Stelle als Trainer an.