Der Spielplan ist fix So starten die Oberligisten in die neue Saison

Die restlichen Spiele des Saisonauftaktes folgen am Sonntag, Ratingen 04/19 tritt bei Oberliga-Rückkehrer Sportfreunde Niederwenigern um 15 Uhr an, eine Viertelstunde später wird das Duell der Aufsteiger SV Biemenhorst gegen den 1. FC Monheim (FCM) angepfiffen. Den zweiten Spieltag eröffnen am Freitag, 23. August ab 19.30 Uhr die SSVg Velbert mit ihrem Heimspiel gegen die SpVg. Schonnebeck und Ratingen 04/19 gegen Nettetal. Am Sonntag, 25. August hat der FCM sein erstes Heimspiel nach dem Wiederaufstieg gegen den Mülheimer FC, die SFB treten zeitgleich beim TSV Meerbusch an, der VfB 03 ist eine halbe Stunde später Gastgeber des SV Sonsbeck.