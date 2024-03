Reportage vom Finale der Regionalliga Die „Eishockey-Stadt Ratingen“ lebt

Vorstand Wilfried Tursch zeigte sich auch am Montag noch begeistert über das stimmungsvolle Saisonfinale mit dem Rekordbesuch von 1719 Zuschauern – verbunden mit dem Wissen, was es vor allem braucht, um die Menschen wieder dauerhaft fürs Eishockey in Ratingen zu mobilisieren: sportliche Perspektiven. „Daran arbeiten wir“, versprach Tursch und vermeldete dafür bereits die zentrale personelle Weichenstellung: „Unser Trainer Frank Gentges bleibt!“ Und die entscheidende allgemeine Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit sieht er nicht erst seit Freitagabend: „Die Eishockey-Begeisterung ist da.“