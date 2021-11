Sportkegeln, Bundesliga : Lange Gesichter bei der SKH

Marcel Schneiman ist gerade in bestechender Form, aber einige seiner Heiligenhauser Kegler-Kollegen schwächeln. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Bundesliga-Kegler der SK Heiligenhaus treten die weiteste Rückreise aus Bosserode mit einer 0:3-Niederlage an. In den nächsten Wochen kommen wichtige Spiele, die zeigen werden, ob sie an der Tabellenspitze mitmischen können.

Ausgerechnet auf der mit rund 320 Kilometern weitesten Auswärtsfahrt nach Bosserode gab es auf der Rückfahrt viele lange Gesichter im Heiligenhauser Mannschaftsbus. Nach dem enttäuschenden Auftritt beim Spiel in Gelsenkirchen, bei dem es ebenfalls nicht für einen Punktgewinn gereicht hatte, setzte sich der „Auswärtsfluch“ der Bundesliga-Sportkegler der SKH auch in Hessen fort. Erneut holten die Heiligenhauser nur 30 Einzelwertungspunkte (EWP) – ein Zähler zu wenig, um wenigstens das Minimalziel von einem Auswärtspunkt zu erreichen. 5034:4746 Holz, 48:30 EWP und somit 3:0 lautete das Endergebnis zugunsten von AN Bosserode.

Das Auswärtsspiel auf komplett fremden Bahnen wurde bereits im Vorfeld als Härtetest eingestuft. Die bisherigen Ergebnisse der gastierenden Mannschaften ließen erahnen, dass die Kunststoffbahnen durchaus ihren eigenen Charakter besitzen. Das mussten Timo Mandelik und Marcel Grote im ersten Block schmerzlich feststellen. Mit 767 und 769 Holz konnten die beiden zu keinem Zeitpunkt Druck auf Bosserode ausüben. Hoffnung keimte auf, als André Laukmann seine Klasse unter Beweis stellte und mit 847 das erste nennenswerte Ergebnis auf die Anzeigetafel brachte. Sein Blockpartner Sascha Winkler setzte aber mit 749 ebenfalls keine Akzente. Marcel Schneimann kämpfte im letzten Block bis zur letzten Kugel und erzielte mit 866 Holz das höchste Ergebnis, das je ein auswärtiger Kegler in Bosserode holen konnte, doch die Heiligenhauser waren längst auf die Mithilfe der Gastgeber angewiesen. Doch die spielten nicht mit, René Windolf überspielte mit seinen 850 Holz sogar noch Laukmann.

„Wir waren natürlich extrem frustriert, nachdem es nun bereits im zweiten Auswärtsspiel nur zu 30 Einzelwertungspunkten gereicht hat. In beiden Spielen haben die Heimmannschaften Angebote gemacht, die wir aber einfach nicht annehmen. Marcel Schneimann und André Laukmann sind gerade in bestechender Form – wir müssen sie einfach besser unterstützen“, fasste Kapitän Grote zusammen.

In den nächsten Wochen stehen für die Heiligenhauser extrem wichtige Spiele an, die darüber entscheiden werden, inwieweit man den Kontakt zur Tabellenspitze halten kann. Am Samstag gastiert der KSC Hüttersdorf in Heiligenhaus (Anwurf 13 Uhr). Grotes Mannschaft wird alles daransetzen, die weiße Weste zu Hause zu wahren.

(ame)