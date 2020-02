Bundesliga und Zweite Liga : Sportkegler haben viel Grund zur Freude

Alexander Ratzko setzte für die SKH ein Zeichen im Bundesligaspiel in Landsweiler und feierte den Aufstieg mit der Reserve. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Bundesliga-Mannschaft der SK Heiligehaus geht als Zweiter in die Meisterrunde und wartet noch auf den möglichen Gegner, die Reserve steigt in Liga zwei auf. „Das macht uns als Verein extrem stolz“, sagt Vorsitzender Bernhard Grote.

Der vorletzte Spieltag der ersten Bundesliga endete für die Heiligenhauser Sportkegler spektakulär. In einem extrem engen Spiel beim KSC Landsweiler wurden die „Red Lions“ für ihren Kampfgeist belohnt und konnten – als bislang einzige Mannschaft überhaupt in dieser Saison – in Landsweiler gewinnen. Das Spiel endete 4964:4957, 42:36 in der Einzelwertung und somit 3:0 für die SKH. Schon jetzt steht damit fest, dass die Heiligenhauser als Tabellenzweiter in die Meisterrunde einziehen werden. Und das war nicht das einzige Erfreuliche aus Sicht des Klubs am vergangenen Wochenende, denn die Reserve ist schon einen Schritt weiter. Aber der Reihe nach.

Während die Erste Mannschaft in dieser Bundesliga-Spielzeit die Uhr nach hohen Holzzahlen von André Laukmann stellen konnte, rieben sich die Zuschauer in Landsweiler verwundert die Augen, als es für den amtierenden Weltmeister an diesem Tag gar nicht laufen wollte. Eine Zahl unter 800 Holz legte Laukmann nach eigenen Angaben das letzte Mal 2001 auf die Bretter – die 790 Holz im Saarland dürfen also getrost als Ausrutscher der besonderen Sorte gewertet werden.

Besser machte es Marcel Schneimann, der die SKH mit 849 Holz in Schlagdistanz hielt. Im Mittelblock setzte Alexander Ratzko mit 849 Holz ein weiteres Zeichen, während Kapitän Marcel Grote mit den schwierigen Bahnverhältnissen zu kämpfen hatte und sich zu 815 Holz quälte. Der Schlussblock musste nun versuchen, einen Rückstand von 60 Holz umzubiegen, was Holger Parassini, aber vor allem Knut Martini mit Bravour gelang. Bereits zur Halbzeit ihres Durchgangs lag die SKH mit zwölf Holz in Front, ein Herzschlag-Finale war programmiert.

Es entwickelte sich eine wahre Schlacht um jedes Holz – genauso konnte jeder Fehler die Niederlage bedeuten. Parassini fand zurück zu alter Nervenstärke, die ihn über Jahre hinweg auszeichnete – nach einer zehnmonatigen Verletzungspause musste er sich an derlei enge Spielsituationen erst wieder gewöhnen. Doch er spielte wichtige Neuner und konnte nach durchwachsener erster Halbzeit 801 Holz auf die Anzeigetafel bringen. Matchwinner an diesem Tag sollte aber Martini werden, der sich mit 860 Holz die Tagesbestleistung sicherte und der SKH einen Auswärtssieg um sieben Holz bescherte. Martini gehörte in dieser Saison zum zuverlässigen Stammpersonal der zweiten Mannschaft, konnte seine Ambitionen und auch Wichtigkeit im Hinblick auf die Meisterrunde der Bundesliga aber mit dieser Leistung eindrucksvoll untermauern.

Voll des Lobes war deshalb auch sein Kapitän Grote: „Alex und Knut haben eine grandiose Leistung abgerufen. Wir haben uns vor diesem Spiel überhaupt keinen Druck gemacht – dem einen oder anderen hat das sicherlich geholfen. Dass Knut hier zum Matchwinner wird, freut mich für ihn persönlich und wird seinem Selbstvertrauen sicherlich guttun. Das Gleiche gilt natürlich auch für Alex.“

Nach dem Sieg des Bundesliga-Teams in Landsweiler machte die zweite Mannschaft bei der Sportunion Annen die Meisterschaft in der NRW-Liga amtlich und jubelte über den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Die NRW-Liga darf im Nachgang also nun offiziell als Durchgangsstation betrachtet werden, nachdem man erst in der vergangenen Saison in eben diese Spielklasse aufgestiegen war. Dass die Heiligenhauser um eine frühzeitige Entscheidung bemüht waren, machte die Aufstellung deutlich: Mit Martini (886 Holz), Ratzko, (866), Robin Holler (842), Matthias Simon (922), Daniel Mittelstädt (895) und Parassini (868) spielte die SKH praktisch mit einer Mannschaft, die sicher auch in der Ersten Bundesliga bestehen könnte.

„Uns war es wichtig, bei zwei noch ausstehenden Spieltagen endlich den sprichwörtlichen Deckel drauf zu machen, nachdem die ersten Aufstiegs-Matchbälle teilweise unnötig vergeben wurden. Dass wir als SK Heiligenhaus mal eine Mannschaft in der ersten Bundesliga haben würden, daran haben unsere Gründungsmitglieder schon kaum glauben können. Jetzt haben wir unsere Reserve in der kommenden Saison auch noch in der Zweiten Liga. Das macht uns als Verein extrem stolz und auch interessant für Jugendliche und ambitionierte Kegler, möglicherweise selbst auch mal in einer der beiden höchsten Spielklassen aufzulaufen“, sagte der merklich stolze Erste Vorsitzende Bernhard Grote.

Vor der großen Aufstiegsfeier heißt es für den Verein nun, den vollen Fokus auf die anstehende Meisterrunde der Ersten Bundesliga zu legen. Am 18. Spieltag empfangen die „Red Lions“ am Samstag, 15. Februar um 13 Uhr die TG Herford in der Sportkegelanlage Heiligenhaus an der Selbecker Straße am „Heljens Bad“ zu einem Heimspiel, bei dem es für beide Mannschaften nicht mehr um viel geht. Die Heiligenhauser werden als Zweiter in die Play-Offs einziehen, Herford hat weder mit der Meister- noch mit der Abstiegsrunde etwas zu tun. Dennoch will die SKH ein gutes Heimspiel abliefern und der Konkurrenz zeigen, dass sie ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel sein kann.

Wo die Meisterrunde am Samstag, 29. Februar startet, steht derweil noch nicht fest. Während KF Oberthal (1. Platz/4 Punkte), die SKH (2./3 Punkte) und SK Düsseldorf (3./2 Punkte) das Play-Off-Ticket sicher in der Tasche haben, kommt es am letzten Spieltag noch zu einem Fernduell um den vierten Rang. Sowohl Münstermaifeld als auch Riol haben noch die Chance, sich den letzten offenen Platz zu sichern. Die Maifelder müssen ihr Heimspiel gegen Kamp-Lintfort gewinnen, während Riol in Iserlohn die Möglichkeit hat, mit einem Punktgewinn noch auf den Play-Off-Zug aufzuspringen. „Wir nehmen es so, wie es kommt und konzentrieren uns nur auf uns“, sagt Kapitän Marcel Grote, der keine Präferenz zum möglichen Gegner äußern möchte.

