Sportkegeln, Bundesliga SKH ist auf einem guten Weg zum erneuten Titel

Am Samstag steht der zweite Spieltag in der Meisterrunde der Sportkegel-Bundesliga an, und der Vizemeister SK Heiligenhaus fährt als Spitzenreiter zum Ausrichter Münstermaifeld. Denn am ersten Spieltag hatte das Team von Kapitän Marcel Grote schon einen Meilenstein eingefahren auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn nach 2022. Beim Spiel in Hüttersdorf spielten die „Red Lions“ gar bis zum Schluss um den Tagessieg mit, doch Marc Glöckner entschied das Duell gegen einen ebenfalls bestens aufgelegten Marcel Schneimann knapp für sich (951:935 Holz).