Sportkegeln SK Heiligenhaus gewinnt auch den Weltcup

Die Landesmeister und die jeweiligen Zweitplatzierten der Nationen Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Brasilien und Deutschland spielten in der Manni-Jung-Keglerhalle um den höchsten Titel auf Vereinsebene. In den Disziplinen Mannschaft, Tandem (Doppel) und Einzel versuchten die Heiligenhauser, die bittere Niederlage von vor zwei Jahren in Eygelshoven vergessen zu machen und sich nun international die Goldmedaille zu sichern.