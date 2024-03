Als Tabellenführer ins Finale Entscheidung über Deutsche Meisterschaft fällt in Heiligenhaus

Dass sein Verein derweil alle Vorbereitungen für eine einzigartige Meisterfeier trifft, kann auch Grote nicht verhehlen: „Unabhängig vom Ausgang der Play-Offs – denn im Sport sollte man Erfolge nie vorzeitig einkalkulieren – haben wir uns für den letzten Spieltag in unserer Sportkegelanlage etwas Besonderes einfallen lassen. Unter großem Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder werden ein Bierwagen und ein Zelt vor der Halle aufgebaut. In den Räumlichkeiten wird auch alles so hergerichtet, um dem zu erwartenden Zuschauerandrang einen rundum gelungenen Spieltag zu ermöglichen. Für das leibliche Wohl sorgt der Food Truck unseres Sponsors Daniel Müller. Wir freuen uns sehr, wenn viele Heiligenhauser am Samstag den Weg zu uns finden und den Tag mit uns genießen. Eine Deutsche Meisterschaft in die Stadt zu holen, ist auch für uns etwas ganz Besonderes.“ Dies können vor allem Robin Holler und Grote behaupten, lernten sie doch ihre ersten keglerischen Schritte und Würfe von Kindesbeinen an in der Kegler-Jugend der SKH. Im Anschluss an den Wettkampf am Samstag wird es die offizielle Siegerehrung geben.