Sportkegeln, Bundesliga : SK Heiligenhaus plagen personelle Probleme

Heiligenhaus Die Verletzungen bei den Bundesliga-Keglern der SK Heiligenhaus haben auch Auswirkungen auf die Reserve. Beide Teams lassen Punkte liegen. Die Kegler hoffen, dass sich ihre Spieler in der nun anstehenden kurzen Pause weitestgehend erholen.

„Möglicherweise kam das Spiel für Kerim noch zu früh – um solch ein enges Match erfolgreich zu gestalten, benötigt man nun mal eine gewisse Sicherheit. Die Verletzungen von Knut Martini und Holger Parassini zwangen uns gewissermaßen zu diesem Risiko“, erklärte Grote die überraschende Aufstellung. Die Entscheidung fiel in den letzten Kugeln des Wettkampfes. Während die Gelsenkirchener entscheidende Neuner warfen, um den Rückstand in eine Führung umzumünzen, vergaben Simon und Demirbag einige Chancen, den Abstand zu vergrößern, so dass das Endergebnis enttäuschte Gesichter bei der SK Heiligenhaus zurückließ: 5039:5028, 41:37 in der Einzelwertung und somit 2:1.

Auch die Reserve findet in der zweiten Bundesliga nicht so richtig in Tritt. Ein Punktgewinn beim SC Reckenfeld war durchaus in Reichweite. Zwei Einzelwertungen fehlten zum Auswärtspunkt. 4916:4743, 49:29 in der Einzelwertung und somit 3:0 lautete das Endergebnis. Lediglich Sascha Winkler (813 Holz) und Robin Holler (808) konnten die 800er-Marke knacken. Nach der Niederlage in der Vorwoche befindet sich die Reserve nun mitten im Abstiegskampf: „Natürlich ist es für die Zweite auch nicht einfach, wenn wir in der ersten Mannschaft so viele Verletzte haben – dennoch haben sich die Jungs das Abenteuer zweite Bundesliga durch tolle Leistungen verdient, und ich bin sicher, dass sie sich schon bald belohnen werden,“ so Grote, der ergänzte: „Es gehört zur Entwicklung dazu, sich auf möglichst hohem Niveau mit anderen Teams zu messen – Niederlagen gehören da leider auch zu. Wichtig ist es, dass die Jungs weiterhin Gas geben.“ Für die Reserve geht es ebenfalls am 24. Oktober weiter. Zu Gast im Derby ist die SK Mülheim. Beginn ist im Anschluss an die Erstligabegegnung um 16.30 Uhr.