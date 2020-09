Heiligenhaus : Kegler wehren Ansturm der Boys in Pink souverän ab

André Laukmann übertraf die 900er Marke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Heiligenhauser Mannschaft um Kapitän Marcel Grote feiert dank einer starken Vorstellung einen glatten 3:0-Erfolg auf den eigenen Bahnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Heiligenhauser Sportkegler trafen am 3. Spieltag auf Ninepin 09 Iserlohn – ein Gegner, der immer in der Lage ist, mit einigen Akteuren hohe Zahlen an der Selbecker Straße zu erzielen. Zudem gab es für die selbsternannten Boys in Pink in diesem Sommer eine Blutauffrischung durch zahlreiche Zugänge des Zweitligisten KSC Neheim. Im ersten Heimspiel gegen AN Bosserode wurden die Kegler um Kapitän Marcel Grote außerdem kaum gefordert, so dass höchste Konzentration das oberste Gebot war.

Mit unveränderter Aufstellung gingen André Laukmann und der Kapitän selbst an den Start. Der amtierende vierfache Weltmeister konnte mit seinen 921 Holz die 900er Marke ebenso wie Marcel Grote (genau 900 Holz) knacken. Die beiden Leistungen waren auch notwendig, denn Sascha Bacinski – seines Zeichens Sky Sport News- Reporter und in der Fußball- Bundesliga im Einsatz – ließ mit starken 881 Holz seine Qualität aufblitzen. Auch Matthias Gronwald spielte in seinem ersten Ligenspiel an der Selbecker Straße solide 835 Holz. „Da haben wir schon gemerkt, dass dies ein ganz anderes Spiel als noch zuvor gegen die Jungs aus Bosserode war“, berichtet Grote.

Dieser Aufgabe bewusst schien sich im Mittelblock vor allem Marcel Schneimann zu sein. Hochkonzentriert ging er zu Werke und belohnte sich mit starken 947 Holz und der Tagesbestleistung. Nach dem Spiel bestätigte Schneimann, der in Goch wohnt und in Venlo arbeitet, dass er vor diesem Durchgang eine ganz andere Spannung aufbauen konnte, als in einem Spiel, dass bereits entschieden zu sein scheint. Sein Blockpartner Sascha Winkler fand an diesem Tag nicht ins Spiel, konnte sich mit einer guten Schlussbahn noch auf 839 Holz retten. Dennoch lud der Kerpener die Gäste ein, noch die ein oder andere Einzelwertung durch Überspielen der Zahl zu machen. André Schuhmann tat dies im direkten Vergleich mit 845 Holz.

Der Schlussblock der Red Lions gab sich allerdings keine Blöße – Timo Mandelik brachte das Spiel wie ein „erfahrener Hase“ mit 889 Holz nach Hause. Holger Parassini lief mit soliden 862 Holz im Ziel ein – das Heiligenhauser Urgestein sieht nach seiner Verletzung und einer OP bei sich selbst noch eine Menge Luft nach oben. Umso besser, dass die Heiligenhauser am Wochenende spielfrei haben und sich in Ruhe auf das nächste Heimspiel am 3. Oktober (13 Uhr) gegen die SG Düsseldorfer Kegler vorbereiten. „Wir werden die zwei Wochen natürlich nutzen, um weiter im Rhythmus zu bleiben und für das Derby gewappnet zu sein“, will der Kapitän die Spannung seiner Mannschaft hochhalten.