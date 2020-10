Kegeln : SK Heiligenhaus gibt Zusatzpunkt ab

Heiligenhaus Der Sieg der Heiligenhauser im Bundesliga-Duell gegen die SG Düsseldorf ist zudem teuer erkauft, denn mit Knut Martini und Holger Parassini beklagt die Mannschaft zwei Verletzte. Ein längerer Ausfall droht.

„Nach dem Match mussten wir erstmal alle durchatmen. Düsseldorf hat sich den Punkt redlich verdient. Wenn es ganz schlecht läuft, verlieren wir hier sogar“, erklärte Grote. Doch nicht nur der Spielverlauf stimmt das Heiligenhauser Urgestein nachdenklich: „Wir müssen nun in dieser Woche erstmal die Köpfe wieder nach oben bekommen und vor allem abwarten, wie schlimm die Verletzungen von Holger und Knut sind – die Zeit bis zum nächsten Spieltag ist kurz.“ Bereits am Samstag wartet mit Union Gelsenkirchen ein Aufsteiger auf die Red Lions. Die Kunststoffbahnen liegen den Heiligenhausern in der Regel – in Bestbesetzung wird das Team um Marcel Grote aber kaum auflaufen. „Das darf keine Ausrede sein. Wir treten dort an, um das Maximum rauszuholen. Wir werden schnell aus dem Loch rauskommen“, betont der Kapitän.