Deutscher Meister im Sportkegeln SKH erfüllt einen Kindheitstraum

Nicht nur das Sportliche stimmte am Samstag in Heiligenhaus. Der Verein hatte einen Bierwagen und einen Foodtruck organisiert, ein Zelt vor der Halle aufgebaut, aber das Wetter war sonnig. Bis zu 300 Besucher hatte die SKH in der Spitze gezählt, darunter Bürgermeister Michael Beck und weitere Politiker mit ehrenden Worten. „Und Ex-Bürgermeister Peter Ihle war auch da – er war 1996 in Dinslaken dabei, als wir mit der Jugend Deutscher Meister geworden sind. Da hat sich ein Kreis geschlossen“, berichtete Grote, der für den Abend noch einen Schlagersänger als „Special Guest“ gefunden hatte, der „die Party noch mal angeheizt hat. So ging es bis in die frühen Morgenstunden“, erzählte der Kapitän des Deutschen Meisters mit leicht rauer Stimmer.