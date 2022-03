Sportkegeln, Bundesliga : SKH fehlen zwei Siege bis zum Titel

Marcel Schneimann legte im Saarland zwei tolle Endspurts hin, die der SK Heiligenhaus wichtige Punkte bescherten. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Nach einem Auswärtspunkt und einem 3:0 im Saarland können die Heiligenhauser Bundesliga-Kegler mit zwei klaren Heimsiegen zum ersten Mal Deutscher Meister werden. Die Aufgabe am Samstag gegen Oberthal hat es aber in sich.

Die Bundesliga-Sportkegler der SK Heiligenhaus haben sich die Chance auf ein Saisonfinale erspielt, das ihnen den ersten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte bescheren kann. Dazu hielten sie am Doppelspieltag im Saarland zunächst dem immensen Druck stand, sodass sie nun mit zwei 3:0-Heimsiegen den Titel holen können. Den ersten Schritt auf diesem Weg müssen sie schon am Samstag (13 Uhr) gehen, wenn der Rekordmeister KF Oberthal zu Gast ist.

Die Voraussetzungen sind klar: Ein 3:0-Sieg muss her, um die Tabellenführung einen Spieltag vor Schluss zu übernehmen, um dann im nächsten Heimspiel am Samstag, 19. März gegen die TG Herford mit einem weiteren klaren Erfolg den ersten Titel nach Heiligenhaus zu holen. Allerdings wird es schon an diesem Samstag ungemein schwer, weiß Kapitän Marcel Grote: „Oberthal ist seit Jahren das Maß aller Dinge im Kegelsport. Das sind richtig gute Kegler, die auch wissen, dass sie mit einem Punktgewinn eine Vorentscheidung zu ihren Gunsten herbeiführen können. Allerdings gibt es sicherlich Kegelhallen, in denen sich die Saarländer wohler fühlen. Wie man es auch nimmt: Wir werden uns zu Hause nichts wegnehmen lassen und hoffen auf zahlreiche und lautstarke Zuschauer in diesem wohl wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte.“

Den Grundstein für diese Ausgangsposition legten die Heiligenhauser zunächst beim KSC Hüttersdorf in einem hochklassigen Bundesligaspiel. Lokalmatador Robin Schrecklinger stellte hierbei seine Klasse unter Beweis und legte 988 Holz auf die Kunststoffbahnen im Gasthof „Zum Katzloch“. Umso wichtiger für die SKH war ein bestens aufgelegter André Laukmann, der mit sehr starken 941 Holz nahezu Schritt halten konnte. Auch Grote kämpfte sich an Marc Glöckner heran und übertrumpfte ihn auf der Zielgeraden (907:901 Holz). Somit standen für die Heiligenhauser bereits zwei Überspielungen zu Buche – bei insgesamt zehn, beziehungsweise 31 Einzelwertungspunkten, bekommt der Gast den so wichtigen Auswärtspunkt.

Während die Saarländer unbeirrt ihre Zahlen auf die Anzeigen brachten, konnte der Mittelblock der SKH das hohe Tempo nicht mehr mitgehen. Comebacker Kerim Demirbag (866 Holz) und Routinier Knut Martini (864) konnten nicht entscheiden eingreifen. Holger Hamm (907) lief holzgleich mit Grote ins Ziel – bei gleicher Zahl wird dem Gast die Einzelwertung zugeschrieben. Sascha Leißmann setze mit 927 Holz das nächste Ausrufezeichen.

Bei nunmehr fünf Einzelwertungen musste sich der SKH-Schlussblock gegen brandheiße Gastgeber und das drohende 0:3 stemmen. Holger Parassini und Marcel Schneimann taten dies in unbeschreiblicher Manier. Schneimann erzielte atemberaubende 952 Holz und überspielte damit gleich vier Heimspieler. Parassini folgte knapp dahinter mit 934 Holz und ebenfalls vier Überspielungen. Der Punktgewinn war somit in trockenen Tüchern: Das Endergebnis lautete 5572:5464 Holz, 42:36 in der Einzelwertung, somit 2:1 für Hüttersdorf.

„Wir wussten, dass Hüttersdorf zu Hause in der Lage ist, extremes Highscoring zu liefern. Die Jungs haben uns einen Mannschaftsschnitt von fast 929 Holz um die Ohren gehauen. Wir haben uns aber ab der ersten Kugel gewehrt, waren in den entscheidenden Momenten immer hellwach. Es ging uns ausschließlich um den Auswärtspunkt. Einen Sieg bei diesen Heimzahlen zu ergattern ist kaum möglich. Das war eine Demonstration einer perfekten Mannschaftsleistung – und der nötigen Nervenstärke“, berichtet Grote.

Mit diesem Erfolgserlebnis ging es abends direkt ins Hotel, denn bereits tags darauf waren die „Red Lions“ zu Gast beim KSC Landsweiler. Die Ausgangslage vor diesem Nachholspiel war klar: Ein Sieg beim Schlusslicht musste her, um mit Tabellenführer Oberthal gleichzuziehen. Im Gegensatz zum Spiel in Hüttersdorf sind die Holzbahnen im Landsweiler Hof weniger ergiebig – das Spiel lebte also ab Kugel eins von der Spannung.

Und wieder war es Weltmeister Laukmann, der dem Spiel die gewünschte Richtung gab. Mit 860 Holz sorgte er gleich für das beste Heiligenhauser Ergebnis. Grote kam mit soliden 816 Holz ins Ziel. Da das Brüderpaar Hilbert und Ingo Wagner mit 848 und 823 Holz ebenfalls sehr gut auf Kurs lag, gab es den nächsten Kegel-Krimi. Im Mittelblock lieferte Timo Mandelik das Highlight für die SKH: Bislang gehörten die Bahnen im Saarland sicher nicht zu den liebsten des frisch gebackenen Familienvaters, doch bestens eingestellt von Martini erzielte der 25-Jährige bärenstarke 846 Holz. Demirbag steuerte 810 Holz bei. Da Landsweiler im Mittelblock ebenfalls stark aufspielte, mussten Schneimann und Parassini im Schlussblock 18 Holz Rückstand aufholen. Und erneut gelang ihnen das Finish: Parassini mit 837 und Schneimann mit 819 Holz drehten den Rückstand in einen 24-Holz-Vorsprung. Das bedeutete den 3:0 (4988:4964, 40:38)-Sieg. Sofort bildete sich eine Jubeltraube, bei der man spüren konnte, wie die Anspannung bei den Akteuren abfiel.