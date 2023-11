Sportkegeln, Bundesliga SKH freut sich auf den Rekordmeister

Ihre Auswärtsspiele sind eindeutig nichts für schwache Nerven, aber immer wurde zumindest der Zusatzpunkt eingefahren, den man für mindestens 31 Einzelwertungspunkte (EWP) bekommt, obwohl man möglicherweise in der Gesamt-Holzzahl unterlegen war. Dieses „Minimalziel“ hatten die Heiligenhauser auch in Trier, wo der KSV Riol mittlerweile seine sportliche Heimat hat. Der Aufsteiger stellt erfahrenen Spielern wie Steve Blasen oder Patrick Haan eine verhältnismäßig junge Mannschaft zur Seite. Speziell Marjan Leis sticht da hervor – er konnte sich im August in drei Disziplinen zum Weltmeister bei der U24 küren und drückte dem Spiel gegen die Red Lions mit der Tagesbestzahl von 925 Holz früh seinen Stempel auf. Andre Laukmann, der amtierende Weltmeister bei den Herren, konnte da nicht ganz mithalten und musste sich mit dennoch starken 904 Holz (10 EWP) zufriedengeben. Sein Blockpartner Grote konnte dem anderen Rioler Startkegler Moritz Valentin zumindest ein paar Hölzer „klauen“ (883:879) – somit befand sich die SKH in unmittelbarer Schlagdistanz.