Sportkegeln, Bundesliga Laukmann knackt seinen eigenen Kegel-Rekord

Die Sportkegler aus Heiligenhaus (SKH) sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet: mit einem 3:0 (5415:4777 Holz, 56:22 Einzelwertungspunkte)-Pflichtsieg daheim über die SK Münstermaifeld. Den Gästen brachte auch die neu zu dieser Spielzeit eingeführte 30-minütige Einkegelphase nicht allzu viel. „Das war vor dem ersten Spieltag die große Unbekannte – die Sinnhaftigkeit oder den Nutzen werden wir dann beim Spiel in Rösrath beurteilen können“, sagt SKH-Kapitän Marcel Grote mit Blick auf die Partie am Samstag ab 13 Uhr bei Aufsteiger CfK GW Rösrath.