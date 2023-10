Sportkegeln, Bundesliga SKH hat zu Hause eine Festung

Die Gelsenkirchener schienen das Spiel schon vor Betreten der Kegelanlage am Heljensbad abgehakt zu haben. Bis auf Michael Selge (831 Holz) knackte kein Gästespieler die 800er-Marke. „Um auch hier die Parallelen zum Fußball zu ziehen: Wenn es spielerisch nicht läuft – kämpfen kann man immer. Die Leistung war allerdings an diesem Tag nicht erstliga-reif“, sagt der SKH-Kapitän und 1. Vorsitzende. Grote denkt dabei auch an die Zuschauer: „Es kommen ja immer einige Besucher und Kegelsport-Interessierte, die sich auf ein spannendes Spiel freuen. Die konnten eigentlich nach der ersten Bahn schon an die Theke gehen.“