Sportkegeln : SK Heiligenhaus fertigt den Meister ab

Der vierfache Weltmeister André Laukmann verlor nur das teaminterne Heiligenhauser Duell gegen seinen Kapitän Daniel Grote um 20 Holz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Tabellenzweite der Kegel-Bundesliga, die SK Heiligenhaus, verkürzt mit seinem 3:0-Sieg im Heimspiel den Rückstand auf den Tabellenführer Oberthal auf einen Zähler. Kapitän Daniel Grote und Weltmeister André Laukmann legen den Grundstein.

Das Spitzenspiel der ersten Kegel-Bundesliga lockte zahlreiche Zuschauer in die Sportkegel­anlage nach Heiligenhaus, und diese mussten ihr Kommen nicht bereuen. Der Tabellenführer und Rekordmeister KF Oberthal gab sich die Ehre als Gast der SK Heiligenhaus – der Tabellenzweite wollte aber mit aller Macht drei Punkte in Heiligenhaus behalten.

Dementsprechend motiviert gingen André Laukmann und Marcel Grote gegen den deutschen Rekordmeister, vertreten durch Ausnahme-Spieler Holger Mayer und Markus Gebauer, an den Start. Dieses Mal verlor der amtierende vierfache Weltmeister Laukmann (909 Holz) das teaminterne Duell, weil Grote an diesem 15. Spieltag hervorragend aufgelegt war (929 Holz). Viel wichtiger war aus Heiligenhauser Sicht jedoch, dass das Oberthaler Duo (Mayer 875, Gebauer 853) auf Distanz gebracht werden konnte.

Info So sieht es in der Tabelle der Bundesliga aus 1. KF Oberthal⇥34 Punkte 2. SK Heiligenhaus⇥33 3. KSV Riol⇥24 4. SG Düsseldorfer Kegler⇥22 5. TG Herford⇥22 ... 10. SK Kamp-Lintfort⇥16

Der Mittelblock des Tabellenzweiten war ebenfalls hochkonzentriert. Robin Holler verlor seinen guten Rhythmus nach der ersten Halbzeit ein wenig und musste sich mit 866 Holz begnügen. Kerim Demirbag wählte den anderen Weg: Nach überschaubarer erster Hälfte seines Durchgangs erkämpfte er sich 876 Holz und konnte mit einer Neun im letzten Wurf Mayer überspielen. Der Mittelblock der Oberthaler konnte keinen weiteren Druck ausüben (Mores 858, Wagner 813).

Als Schlussspieler war es nun an Holger Parassini und Marcel Schneimann, nicht nur die deutliche Führung ins Ziel zu bringen, sondern zudem mit hohen Zahlen dafür zu sorgen, dass Oberthal nicht doch noch einen Punkt mit ins Saarland nimmt. Schneimann zeigte mit 872 eine ordentliche Leistung, blieb allerdings wie Parassini (859 Holz) unter der Zahl von Mayer aus Block eins. Das Oberthaler Urgestein Daniel Schöneberger ließ zudem seine Klasse aufblitzen und überspielte mit seinen 882 Holz vier Heiligenhauser. Seine vier Einzelwertungen und die drei von Mayer machten es spannend, denn zehn Einzelwertungen bedeuten den begehrten Auswärtspunkt. Doch die SKH blieb stabil: 5307:5111 Holz und 50:28 Einzelwertungspunkte bedeuteten den 3:0-Sieg.

Kapitän Grote sagte: „Ich freue mich, dass wir in diesem Spitzenspiel gegen das Beste, was Kegeldeutschland zu bieten hat, eine sehr stabile Leistung auf die Bretter gebracht haben. Wenn ein Gegner einen Holzzahl-Schnitt von 852 bei uns abliefert, gibt es für uns keinen Raum für Fehler. Das haben die Jungs heute perfekt gemacht – wir haben immer gesagt, dass wir, wenn wir unser schlechtestes Ergebnis bei circa 860 Holz haben, keinen Punkt abgeben.“ Das war für die SKH eine wichtige Erkenntnis, denn in der Vergangenheit hatten die Heiligenhauser zu viele Türen für ihre Gegner aufgemacht. Mit Ergebnissen bei 820 bis 830 Holz wurden auch in dieser Saison zwei Punkte „verschenkt“, die mit Blick auf die Endabrechnung wohl schmerzlich fehlen werden.

In den ausstehenden drei Spieltagen der regulären Saison haben die Heiligenhauser nur noch eine theoretische Chance, Oberthal die Tabellenspitze noch abzunehmen. Dafür müsste die SKH ihre Spiele in Münstermaifeld und Landsweiler, sowie das Heimspiel gegen die TG Herford am letzten Spieltag mit 3:0 gewinnen. Oberthal hat mit Landsweiler und Hüttersdorf zwei Heimspiele, in denen der Rekordmeister haushoher Favorit ist. Auch am letzten Spieltag in Düsseldorf sollte zumindest ein Auswärtspunkt für Oberthal möglich sein.