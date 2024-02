Sportkegeln, Bundesliga SKH rückt noch näher an den Titel heran

Die Sportkegler aus Heiligenhaus (SKH) haben einen weiteren großen Schritt Richtung zweitem Titel in der Bundesliga gemacht: Der Deutsche Meister der Saison 2021/22 belegte am zweiten Spieltag der Play-Offs in Münstermaifeld (Rheinland-Pfalz) erneut den zweiten Platz hinter dem Ausrichter und vergrößerte so seinen Vorsprung in der Tabelle auf den wohl härtesten Konkurrenten, die SG Düsseldorfer Kegler. Die werden vermutlich am kommenden Wochenende zum Großangriff auf die SKH blasen, schätzt SKH-Kapitän Marcel Grote, wenn der dritte und vorletzte Spieltag der Meisterrunde in der Landeshauptstadt steigt. Das Finale findet in Heiligenhaus statt.