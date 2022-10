Eishockey, Regionalliga : Ratingens „Eishockey-Gott“ hört auf

Simon Migas mit einem Schuss gegen Diez-Limburg. Nun beendet der Verteidiger des Eishockey-Regionalligisten Ratinger Ice Aliens seine Karriere. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Simon Migas hat 18 Jahre bei den Ratinger Ice Aliens gespielt, nun ist Schluss. Verabschiedet wird er am 28. Oktober im Heimspiel gegen Neuwied. Das Auswärtsspiel dort am Sonntagabend brachte noch einen Punkt in der Regionalliga.

Der „Eishockey-Gott“ hat viele Namen, in Ratingen wird Simon Migas so gerufen. Das Urgestein der Ice Aliens, das seine komplette Seniorenzeit am Sandbach verbracht hat, wird von den heimischen Fans entsprechend gewürdigt. Doch diese müssen sich nun einen neuen „Gott“ ihrer Sportart suchen: Simon Migas hat nach 14 Jahren Senioren-Eishockey seine Karriere nun beendet.

Zur Saison 2004/2005 war der heute 30-Jährige aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Ratingen gewechselt, 18 Jahre später ist nun Schluss. Migas beende seine sportliche Karriere „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, teilen die Ice Aliens mit und erklären weiter: „Neben Beruf und Privatleben ist der zeitliche Aufwand, den er für den Sport betreiben müsste, zu groß. Dem Sport wird er verbunden bleiben und den einen oder anderen Einsatz in Hobbymannschaften antreten.“

Zur Person Simon Migas hat 133-mal in der Oberliga gespielt Simon Migas im Jahr 2012. Foto: Blazy, Achim (abz) Geboren 16. Mai 1992 in Schwelm Position Verteidiger Größe 1,91 Meter Vereine Düsseldorfer EG (Jugend), Ratinger Ice Aliens (seit 2004/Jugend) Senioren-Ligen Migas hat unter anderem in fünf Jahren 133 Spiele mit den Ice Aliens in der Oberliga gemacht und dabei sieben Tore geschossen und 16 vorbereitet. Hinzu kommen neun Jahre in der Regionalliga, hier sind die Daten allerdings nicht vollständig.

Migas hatte sich erst in allen Nachwuchsmannschaften der Ratinger zu einer festen Größe etabliert und war zur Saison 2008/2009 als U20-Spieler in den Seniorenbereich eingestiegen. Zunächst sammelte er Erfahrungen in der damaligen 1b-Mannschaft der Aliens in der Verbandsliga, ein Jahr später war er Teil des Teams in der neu gegründeten Regionalliga-Mannschaft. Auch wenn die Namen der Ligen wechselten, so blieb der „Eishockey-Gott“ dem Verein treu – und dass so ein langer Zeitraum heutzutage nicht selbstverständlich ist, wissen die Ratinger. Sie danken daher Migas für seine Treue und wollen ihn im Rahmen des Regionalliga-Heimspiels am Freitag, 28. Oktober gegen den EHC Neuwied gebührend verabschieden.

Apropos Neuwied: Anders als ursprünglich berichtet verlief das zweite Saisonspiel der Ice Aliens beim Top-Favoriten der Regionalliga, dem EHC: Am Sonntagabend hatten die üblichen Informationsquellen im Internet angegeben, die Ratinger hätten dort 2:3 nach regulärer Spielzeit verloren, als Torfolge war ein 2:0 für Neuwied in Drittel eins, ein 1:1 im zweiten und ein 1:0 für die Aliens im Schlussdrittel genannt worden. Doch diese Informationen waren leider fehlerhaft.

Tatsächlich haben die Ice Aliens einen Punkt aus Neuwied mitgenommen und erst nach Verlängerung dort mit 2:3 verloren. Zwar gingen die „Bären“ tatsächlich durch Dennis Appelhans, der Marvin Frenzel im Aliens-Tor in Überzahl bezwang, in Führung, doch es blieb bis nach der ersten Pause bei diesem 1:0. Im Mittelabschnitt wurde den Gästen ein Tor wegen hohen Stocks aberkannt, doch Joshua Gärtner holte den Ausgleich in Überzahl nach. Allerdings ging Neuwied wieder mit einer Führung in die zweite Pause, weil Tobias Etzel traf.