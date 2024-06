Leichtathletik Ratingerin Kohrs fährt zur Ironman-WM

Der Muskelkater „ging eigentlich. Ich habe die Woche zwar weniger gemacht, aber ich musste wenig humpeln“, sagt Silke Kohrs. Beeindruckend, immerhin hat die Triathletin des ASC Ratingen West bei der Ironman-Langdistanz – ihrem erst dritten Start über diese – in Hamburg jüngst beachtliche Strecken zurückgelegt: Offiziell 3,8 Kilometer Schwimmen, 178 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch einen Marathonlauf über 42,195 Kilometer. Beim Schwimmen war es sogar noch ein bisschen mehr: „Statt der 3800 Meter bin ich wohl so 4000 geschwommen, weil ich mich nicht so an die Bojen gehalten habe – unfreiwillig. Es wird einem nicht gedankt“, sagt Kohrs lachend.