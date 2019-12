Lupe auf: Sven Wies : Größter Applaus für den Triathleten

Ratingen Bei der Partie der Handball-Regionalliga der SG Ratingen gegen den TV Jahn Köln-Wahn betreut Sven Wies zum letzten Mal den Heimspieltag und wird davor verabschiedet, weil er nun eine Profi-Karriere im Triathlon starten will. Als die Laudatio von Rolf Schlierkamp zu seinen tollen Ergebnissen beim Ironman 2019 kommt, honorieren das alle.

Vor dem letzten Spiel des Jahres der Handball-Regionalliga zwischen der SG Ratingen und dem TV Jahn Köln-Wahn richtet Sven Wies (Foto: Katharian Wies) noch die Scheinwerfer auf dem Boden der Sporthalle Gothaer Straße aus, durch deren Lichtkegel die Spieler aufs Feld laufen. Für den Geschäftsstellenleiter der SG ist da alles wie immer, und doch irgendwie nicht: Denn es ist das letzte Mal, dass der 32-Jährige diesen Aufgaben nachkommt. Der Triathlet will nun eine Profi-Karriere starten, deswegen wird er vor der Handball-Partie von SG-Beiratsmitglied Rolf Schlierkamp verabschiedet und bekommt dabei einen Bilderrahmen mit den Worten „Vielen Dank“ überreicht.

Schlierkamp steht mit Wies zwischen den beiden Handball-Teams und sagt: „Sven verlässt uns nach mehr als drei Jahren. In dieser Zeit hat er die SG wesentlich mitgeprägt und viele Dinge gemacht, die sie populär gemacht haben.“ Als die Laudatio zu dem größten sportlichen Erfolg in der bisherigen Karriere von Wies kommt, dem Ironman Hawaii im Oktober, wird die Leistung von jedem Einzelnen in der Sporthalle Gothaer Straße honoriert: Schlierkamp zählt die sensationellen Fakten bei Wies’ Triathlon-WM-Premiere auf: Im Ziel nach 8:55:26 Stunden, damit Fünfter seiner Altersklasse, zehntbester Deutscher und nun einer der 50 besten Triathleten der Welt. Da applaudieren Kölner und Ratinger gemeinsam, es wird der größte Jubel des Abends sein. Wies bedankt sicht und sprintet die Tribüne hoch: Der Heimspieltag der SG muss noch ein letztes Mal betreut werden. ame