Handball : SG Ratingen: TuSEM Essen II bleibt der Angstgegner

Ratingen Regionalligist SG Ratingen vergibt auch die dritte Revanche-Chance gegen die Essener Bundesliga-Reserve. Nach einer angriffslustigen ersten Hälfte drehen die Gastgeber das Spiel. Die späte Aufholjagd der Ratinger nutzt nichts mehr.

An der Essener Margarethenhöhe haben die Regionalliga-Handballer der SG Ratingen ihre bitterste Niederlage der vergangenen Jahre kassiert. Das 28:29 am letzten Spieltag der Saison 2018/19 gegen den TuSEM Essen II kostete den Aufstieg. Die Rechnung dafür ist und bleibt offen. Denn auch im dritten Revanche-Versuch scheiterte das Team von Trainer Ace Jonovski nach einem dramatischen Spielverlauf. Hatten die Gäste im Auswärtsspiel zur Halbzeit noch mit 14:10 klar die Nase vorn gehabt, gaben sie den Vorsprung nach Wiederanpfiff schnell ab, standen mit dem Rücken zur Wand und verloren 23:24.

„Es waren zwei völlig unterschiedliche Hälften“, sagte Kapitän Alexander Oelze. „In der ersten spielen wir einen richtig guten Angriff, in der zweiten werfen wir dann neun Tore.“ Drei davon wohlgemerkt in der letzten Minute, als das Duell bei einem 20:24-Rückstand bereits entschieden war. In den 29 Minuten zuvor hatten die Ratinger ihre Qualität überhaupt nicht mehr auf das Feld bringen können. „Wir hatten viele Einzelaktionen, aber überhaupt kein gebundenes Spiel mehr. Dazu haben wir sieben oder acht hundertprozentige Möglichkeiten verworfen. Das bricht einem einfach das Genick.“

Nach der Pause drehte die Essener Reserve die Partie blitzartig: Sie profitierte von einer etwas offensiver ausgerichteten Deckung, die zu Ballgewinnen und einem effektiven Konterspiel führte. „Uns fehlten die Lösungen in dieser Phase komplett“, fand Oelze. Auch der Wechsel vom insgesamt gut aufgelegten Denis Karic zu Leo Loose im SG-Tor brachte nicht den erhofften Impuls. Eine Minute vor dem Schlusspfiff lagen die Gäste chancenlos mit 20:24 hinten. Dass sie drei Tore innerhalb von 52 Sekunden erzielten, unterstrich, dass sich die Mannschaft nicht aufgab, doch in die Nähe eines Sieges kam sie dadurch eben auch nicht mehr. Oelze: „Es war einfach zu spät.“

Dabei hatte in der ersten Hälfte alles noch so vielversprechend ausgesehen. Die Ratinger leisteten sich kaum Ballverluste und übernahmen spätestens ab der 15. Minute das Kommando. Dabei ließen die Gäste zwar immer noch die eine oder andere gute Chance liegen – inklusive eines Siebenmeters von Oelze –, doch es gelang ihnen, das Essener Tempospiel weitgehend zu unterbinden. Der 14:10-Vorsprung zur Pause hätte höher ausfallen können, war aber verdienter Lohn für einen bis dahin abgeklärten Auftritt. Eine halbe Stunde Netto-Spielzeit später stand die Partie auf dem Kopf. „Das war natürlich ein Rückschlag für uns. Denn wir wollten unbedingt gewinnen“, meinte Oelze. „Das ist gerade sehr, sehr enttäuschend.“ Dass es ausgerechnet Essen war, wollte der Kapitän nicht überbewerten. „Viele unserer Spieler waren vor zwei Jahren noch gar nicht da. Deshalb denke ich nicht, dass da was in unseren Köpfen passiert aufgrund des Gegners. Aber wir wollten hier die nächsten Punkte sammeln.“ Den Kopf werde das Team nicht in den Sand stecken. „Wir haben immer noch eine Mannschaft, die sehr gut ist. Ich bin überzeugt, dass wir uns Woche für Woche steigern.“