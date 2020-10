Handball : SG Ratingen steht in Weiden vor einem intensiven Duell

Für Thomas Bahn (beim Wurf) ist die Regionalliga-Partie in Weiden eine Art Heimspiel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Regionalliga-Handballer sind am Samstag beim HC Weiden zu Gast. Die Gastgeber sind für ihre Kampfstärke bekannt. Allerdings dürfte sich die Kulisse diesmal in eiem überschaubaren Rahmen bewegen.

Von Thomas Rademacher

Besonders gerne erinnern sich die Handballer der SG Ratingen nicht an die Regionalliga-Partien der vorigen Saison gegen den HC Weiden. Nicht nur gingen beide Duelle mit einem Tor verloren (25:26, 34:25), es ging jeweils auch körperbetont zur Sache. „Gegen Weiden wird es krachen“, ist sich SG-Mannschaftskapitän Alexander Oelze vor der Partie am Samstag (19.30 Uhr in Würselen) sicher. „Die spielen immer sehr kampfbetont und werfen alles rein.“

Dass dabei die Unterstützung des Publikums hilft, ist unbestritten. „Und eigentlich ist es in der Halle auch immer gewaltig voll“, weiß Oelze, der diesmal damit aber nicht rechnet. „Es dürfen dort wohl nur sehr wenige Personen kommen.“ So erwartet die Ratinger kaum Zuschauerdruck. „Im Hinspiel vergangene Saison haben wir lange geführt, aber dann kamen die Weidener über die Emotionen in der Halle wieder ins Spiel“, blickt der 36-Jährige zurück. Ein solcher Verlauf ist aufgrund der geltenden Corona-Restriktionen diesmal eher nicht zu erwarten.

Gewarnt sind die Ratinger trotzdem. So hat der Gegner aus dem Großraum Aachen zwar mit 20:25 bei der TSV Bonn verloren, schlug am ersten Spieltag aber den TV Rheinbach mit 20:18. Die Mannschaft agiert überwiegend mit einer 6:0-Deckung, stellt gelegentlich aber auch auf die offensivere 5:1-Variante um. So erwartet die SG ein gänzlich anderes Spiel als zuletzt gegen den BTB Aachen. Gegen die extrem aggressive Aachener Abwehr überzeugten die Ratinger mit ihrer Zweikampfstärke spielerisch und gewannen 27:18.

Vor allem wenn Weiden kompakt stehen sollte, wird wohl Durchschlagskraft aus dem Rückraum gefragt sein. „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagt Ace Jonovski. „Bei uns können alle schießen.“ Der Trainer weiß allerdings noch nicht, ob ihm der komplette Kader zur Verfügung steht. So haben Filip Lazarov und Robert Markotic Knieprobleme. „Es ist nicht so schlimm, aber wenn es möglich ist, werde ich die beiden schonen.“

Nicht sicher sind sich die Ratinger auch beim gegnerischen Personal. In der Vergangenheit hatte die SG oft Probleme mit Rückraumspieler Simon Bock. „Er hat in den ersten beiden Saisonspielen noch nicht für Weiden gespielt“, sagt Jonovski. „Aber wir müssen damit rechnen, dass er gegen uns wieder dabei ist. Grundsätzlich haben wir großen Respekt vor Weiden - gerade, weil wir vorige Saison beide Spiele verloren haben.“