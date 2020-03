Persönlich Kai Funke : „Ich würde gerne noch ein Spiel für die SG bestreiten“

Ratingen Handball-Regionalligist SG Ratingen und Kai Funke haben sich auf die Auflösung des noch bis Juni 2021 laufenden Vertrages geeinigt, der Kreisläufer möchte mehr Zeit für seine Familie und Freunde haben – das war aufgrund seines hohen Pensums lange nicht möglich. Der 29-Jährige bleibt der SG-Mutter Interaktiv aber als Fachbereichsleiter Soziales erhalten.

Mit einem großen „Danke Kai“ kommunizierte die SG Ratingen, dass Kai Funke den Handball-Regionalligisten verlassen wird. Der Kreisläufer hat um Auflösung seines bis Juni 2021 laufenden Vertrages gebeten – sollte die derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie pausierende Saison nicht fortgesetzt werden, hätte der 29-Jährige sein letztes Spiel bereits absolviert: beim 28:28 gegen Spitzenreiter Opladen Anfang März. „Wenn das jetzt wirklich schon der Abschied war, fühlt sich das komisch an. Ich würde schon gerne noch ein Spiel für die SG bestreiten, zumal ich in dieser Saison ja fünf Wochen mit einem Muskelfaserriss verpasst habe“, sagt Funke im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am 23. Mai 1990 wurde Funke in Hagen geboren, mit drei Jahren begann er mit dem Handballsport, bereits mit 14 wurde durch diverse Auswahlmannschaften aus dem Hobby ein leistungsmäßiger Sport, dem der 1,80-Meter-Mann alles unterordnete. Bei der SG hatte er neben den Spielen viermal Training pro Woche, hinzu kamen vier Krafteinheiten. „Ich lebe von der Physis, sonst wäre ich auf meiner Position mit meiner Größe nicht konkurrenzfähig, weder im Angriff noch in der Abwehr“, erklärt Funke. Der Nachteil des hohen Aufwandes – kaum Zeit für Freunde und Familie. „Meine Frau Tina und ich haben mal ausgerechnet, wie viele Stunden wir effektiv in der Woche zusammen haben“, sagt Funke über sich und Kristina, die bei Fortuna Düsseldorf in der Oberliga spielt und die er im Oktober 2019 heiratete. Das Rechen-Ergebnis war ernüchternd: acht Stunden pro Woche sahen sich die beiden, allein Funkes regulärer Tag bot wenig Freizeit: 7 Uhr Start der Arbeit, gegen 17 Uhr den Hund nach Hause bringen, ab zum Krafttraining, danach in die Handballhalle, 23 Uhr zu Hause.