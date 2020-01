Handball-Analyse : Plus 12 Ballverluste = 1 Punkt weniger

Ratingen In den jüngsten beiden Heimspielen der Handball-Regionalliga hat die SG Ratingen 31 und 32 Gegentore kassiert und jeweils 32 geworfen. Ein Vergleich der Partien gegen den TV Aldekerk und Essen zeigt: Es gibt Gemeinsamkeiten, aber gegen TuSEM II trug der Angriff Schuld an der Gegentorflut.

Torwart Nils Thorben Schmidt zeigte in beiden Partien jeweils 18 Paraden – das ist ein Wert, der auch für beide Spiele zusammen gut gewesen wäre, so ist er überragend. „Toto“ entschärfte gegen Essen auch zwei Siebenmeter und einige Gegenstöße, unter anderem einen bei 26:29-Rückstand in der 52. Minute sowie den Nachwurf und hielt die SG so am Leben. Es zeigt auch, dass die SG auf der Torhüterposition eine große Lücke erwartet, da Schmidt sich nach der Saison dem aktuellen Spitzenreiter TuS Opladen anschließen wird, weil das für ihn näher zum Wohnort Köln ist. Allerdings erwies Schmidt seinem Team auch einen Bärendienst, weil er in der Schlussminute eine Zeitstrafe kassierte, nachdem er gegen das Torgestänge gehämmert hatte. Ausgangspunkt war eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter Hendrik Bier und Thomas Sistermanns: Obwohl Essens Jordi Weisz eindeutig mit dem Rücken über die Auslinie gerutscht war, bevor er den abgefangenen Ball zu einem Mitspieler passte, ließen die Unparteiischen die Essener im Ballbesitz. So verständlich Schmidts Ärger in dieser Situation beim Stand von 31:31 war – er muss sich da in der Gewalt haben. „Das ist einfach verboten“, sagte sein Trainer Ace Jonovski. „Ja, Toto hat sehr gut gehalten, aber diese zwei Minuten gehen nur gegen uns, wir verlieren damit einen Punkt.“ Daran lag es sicher nicht alleine, aber die Unterzahl tat der SG schon weh. Neben Schmidt hatte aber noch ein Torwart Anteil am Sieg: Leo Loose kam bei zwei Siebenmetern, den ersten von Laurenz Kluth hielt er, den zweiten setzte der Essener an die Latte. Dafür gab es zwar keinen Strich in der Paraden-Statistik, aber „Leo Loose“-Sprechchöre.