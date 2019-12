Handball : SGR II bietet schwache Vorstellung

Ratingen Das 29:33 der Ratinger beschert Dümpten die ersten Verbandsliga-Auswärtspunkte. „Wer so viele technische Fehler macht wie wir, kann kein Handballspiel gewinnen“, analysiert Salim Bakhsh, der sich zwar warmmachte, dann aber doch auf seinen ersten Einsatz nach neunmonatiger Verletzungspause verzichtete.

Dabei konnte sich die erste Hälfte der SG-Reserve durchaus sehen lassen. Vom 0:1 und 1:2 abgesehen, lag sie immer knapp vorne, so 6:4 (14.) und 11:9 (22.). Dann 16:14 kurz vor dem Wechsel durch Niklas Wergen, er war einer der wenigen, die halbwegs Normalform zeigten. 16:16 hieß es zur Pause, und anschließend lief kaum noch etwas zusammen. Dümpten setzte sich in der 50. Minute mit drei Treffern ab (23:26), und dann wurde das Spiel der Gastgeber noch schwächer. Dümpten hatte eigentlich keine Mühe, die Punkte einzufahren und stellte damit den Anschluss ans untere Mittelfeld her. Und dann grenzenlose Enttäuschung bei der SG-Reserve. Salim Bakhsh, der sich warmmachte, aber auf seinen ersten Saisoneinsatz nach neun Monaten Verletzungspause dann doch verzichtete, sagte: „Wer sich so viele technische Fehler erlaubt wie wir, der kann kein Handballspiel gewinnen.“ Im neuen Jahr ist der 31-Jährige wohl wieder dabei, das dürfte der gesamten Mannschaft helfen. Trainer Rene Osterwind: „Es lief ähnlich wie in der letzten Saison, wir kommen mit dem robusten Körperspiel von Dümpten nicht klar. Das hatten wir auch befürchtet. Dennoch, allein in der ersten Hälfte haben wir 16 Gegentore kassiert, das ist einfach zu viel, und anschließend wurde unser Deckungsspiel nicht besser.“ Bastian Lindner war wieder dabei, er will bis zum Jahresende helfen, dass die Talfahrt schnellstens gestoppt wird. Am Samstag geht es nach Überruhr, eine wohl aussichtslose Aufgabe.