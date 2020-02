Handball : SG-Reserve blamiert sich in Essen

Ratingen Beim bis dato punktlosen Schlusslicht der Handball-Verbandsliga, dem ETB Schwarz-Weiß Essen, verliert die Reserve der SG Ratingen deutlich 22:28. Co-Trainer Hendrik Jänsch, der den erkrankten René Osterwind vertritt, ärgert sich über die fehlende Einstellung und Ernsthaftigkeit.

Da ist es passiert: Die Reserve der SG Ratingen ist die erste Mannschaft der Handball-Verbandsliga, die gegen Schlusslicht ETB Schwarz-Weiß Essen Punkte abgegeben hat: Bei der 22:28 (9:12)-Niederlage kamen die Gäste nie an eine annehmbare Form heran. „Das hatte sich schon vorher abgezeichnet, schon in der Trainingswoche gab es blöde Sprüche, dass wir da auch mit nur acht Feldspielern locker gewinnen würden. Aber wenn kaum einer Normalform erreicht und die notwendige Einstellung fehlt, geht es nicht“, sagte Co-Trainer Hendrik Jänsch verärgert, der den erkrankten Coach René Osterwind vertrat und vor der Partie noch dringlich darauf hingewiesen hatte, dass das Spiel ernst zu nehmen sei. Vergeblich.

Tatsächlich war die SG-Reserve mit einem Mini-Kader von nur acht Feldspielern nach Essen gefahren und hatte in Christian Winter sogar einen Akteur aus der dritten Mannschaft als Betreuer dabei. Bastian Schlierkamp lief zwar auf, ist aber durch seine muskulären Probleme derzeit gehandicapt. Und dann knickte zu allem Überfluss auch noch Clemens Oppitz als wichtiger Rückraumspieler in einer Abwehraktion derart schlimm um, dass die Ratinger einen Bänderriss und eine längere Pause befürchten. Gelten lassen mochte Jänsch das alles trotzdem nicht: „Nichtsdestotrotz dürfen wir so ein Spiel nicht verlieren. Wir geraten früh 1:6 in Rückstand und laufen dem die ganze Zeit hinterher. Wenn man gegen die Schießbude der Liga nur 22 Tore wirft, weiß man, wo die Probleme lagen. Wir kamen nie zum Ausgleich, geschweige denn zu einer Führung. Es war eine verdiente Niederlage.“ Ausklammern aus der Kritik konnte Jänsch nur Salim Bakhsh, der nicht nur in der Abwehr stark agierte, sondern auch sechs Tore warf. Die Leistung der Torhüter Benjamin Karmaat und Alex Schmitz nannte der Co-Trainer noch „okay. Aber okay reicht nicht“.