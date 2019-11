Handball : SGR II bietet Burscheid bis zum Ende Paroli

Burscheid Beim unbesiegten Tabellenzweiten der Verbandsliga, der HSG Bergische Panther II, wehrt sich die arg dezimierte Reserve der SG Ratingen nach Kräften, verpasst bei der 30:31-Niederlage aber eine mögliche Überraschung knapp.

Weiter geht es am 30. November daheim gegen den Abstiegskandidat HSV Dümpten (15.30 Uhr, Gothaer Straße). In Burscheid führten in der Regel die Gastgeber. Darauf war man bei der SG-Reserve aber auch eingestellt. Es galt im Schwerpunkt, nicht wesentlich zurückzufallen. Das hätte die Panther so richtig stark gemacht. Aber diese staunten. In der 50. Minute lag die SG-Reserve plötzlich 28:27 vorne. Das kostete aber reichlich Kraft, wertvolle Spieler wie Alex Enders, Jonas Pakullat und Dario Bevenda hatten sich kurz vor dem Spiel krank gemeldet. Die Grippe schlug zu. Und Timo Schmitz ist „oben“ festgespielt und darf vorerst nicht eingesetzt werden.