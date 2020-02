Handball : SG-Reserve verlängert mit Trainer Osterwind

René Osterwind bleibt Trainer der SG-Reserve. Foto: Georg Amend

Ratingen Die jüngsten fünf Auswärtsspiele in der Verbandsliga hat die SG Ratingen II allesamt verloren, nun geht es am Samstagabend zum TB Wülfrath, der die Ratinger mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnte. Ein Erfolg der Gäste wiederum würde ihre Gespräche mit den Spielern erleichtern, glaubt Trainer René Osterwind, dessen Vertrag verlängert wurde.

Als eigentlich krasser Außenseiter fährt die SG Ratingen II am späten Samstagabend zum Verbandsliga-Nachbarn TB Wülfrath (19.30 Uhr, Fortunastraße). Der Hauptgrund für diese Konstellation liegt in der Ratinger Auswärtsschwäche, die letzten fünf Auswärtsspiele gingen alle klar verloren, und zudem kann Trainer Rene Osterwind nur eine Rumpftruppe aufbieten. Mit Verstärkung aus dem Regionalligakader ist eher nicht zu rechnen, auch dort herrschen größte Personalsorgen. Und durch die Rückkehr von Timo Schmitz, der zweieinhalb Jahre das SG-Trikot trug, ist Wülfrath nun erheblich stärker als beim Saisonstart. Da siegten die Ratinger 32:29, und seitdem kämpfen die Kalkstädter Woche für Woche gegen den Abstieg. Nun ist diese Truppe von Trainer Stefan Graedke erheblich verbessert (Platz elf, 11:23 Punkte) und rückte bis auf einen Punkt an die Ratinger (Platz zehn, 12:22 Punkte) heran. Für den Sieger wäre es jedenfalls ein Riesen-Befreiungsschlag. Bei der SG ist der Vertrag mit Rene Osterwind verlängert, nun stehen die Spielergespräche an. „Ein Sieg in Wülfrath wäre dazu überaus dienlich“, so der SG-Coach.

(wm)