Handball : Trainer René Osterwind trifft auf seine alte Liebe

Trainer René Osterwind baut auf eine geschlossene Teamleistung. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Trainer des Verbandsligisten SG Ratingen II sieht seine Mannschaft gegen seinen Ex-Verein TuS Lintorf in der Außenseiterrolle.

Von Werner Möller

Sein halbes Leben hat René Osterwind beim TuS Lintorf verbracht. Als pfeilschneller Rechtsaußen, obwohl er Rechtshänder ist. Als Erfolgstrainer, er führte die Reserve in die Landesliga. Und als Leitfigur, von ihm konnte zu jeder Zeit selbst der Vorstand alles erfahren, was sich im Handball so abspielt. Nun ist der Diplomkaufmann einer Essener Firma im dritten Jahr Verbandsliga-Trainer der SG Ratingen II und soll auch in dieser Saison den Klassenerhalt sichern.

Am Samstag trifft Osterwind auf seinen alten Klub, in Ratingen West ist Derbytime angesagt. Die Lintorfer kommen als Topfavorit, sie sind verlustpuntkfreier Tabellenführer, alle fünf Spiele wurden sicher gewonnen und ein Ausrutscher an der Gothaer Straße, Anwurf 15.30 Uhr, ist eigentlich verboten. Die Grün-Weißen schielen zudem schon mehr zu den Bergischen Panthern II. Die Burscheider erlauben sich ebenfalls keine Blöße, auch sie hauen alles weg, sie haben schließlich die gleichen Aufstiegsziele wie die Lintorfer. Dieses Hinrunden-Gipfeltreffen steigt übrigens am 7. November in Lintorf.

Osterwind lächelt, wenn er auf das Match gegen den TuS 08 angesprochen wird. „Wir haben doch nichts zu verlieren“, so der 38-Jährige. „Aber wenn man diese ungemein breit aufgestellten Lintorfer bezwingen will, dann muss alles stimmen. Man darf sich keine Schwächephase erlauben wie zuletzt der TV Ratingen.“ In den beiden Heimspielen bisher holte er drei Punkte, das bedeutet Tabellenplatz acht. Das kann sich erst einmal sehen lassen und schont die Nerven. Personalsorgen hat er keine, er wird aber mit Cheftrainer Ace Jonovski sprechen, was möglich ist in Sachen Regionalliga-Verstärkung. Er denkt dabei an die beiden U 21-Spieler Nedim Hadzic und Patrick Rutzki, sie haben eine Doppelspielberechtigung. Über deren Einsatz bestimmt aber letztlich der Cheftrainer kurz vor dem Spiel.

Die Lintorfer kommen in Bestbesetzung. Aber Trainer Ralf Trimborn warnt vor jeglichem Übermut: „Wir gehen fest davon aus, dass die Ratinger mit Regionalligaspielern antreten. Das kann ein ganz hartes Brett werden, zumal alle von uns einen klaren Sieg erwarten.“