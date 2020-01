Handball : Oppitz macht das Spiel seines Lebens für die SG-Reserve

Ratingen Als sich Spielmacher Bastian Schlierkamp nach zwei Minuten einen Muskelfaserriss zuzieht, sieht es übel aus für die Verbandsliga-Reserve der SG Ratingen gegen den LTV Wuppertal II. Doch dann redet Trainer René Osterwind seinen Spieler Clemens Oppitz stark – und der wirft elf Tore beim 31:28-Sieg.

Es begann übel für die SG Ratingen II im so ungemein wichtigen Verbandsliga-Heimspiel gegen den LTV Wuppertal II. Denn nach zwei Minuten verletzte sich Spielmacher Bastian Schlierkamp. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwang den Rückraumwerfer, er ist der Kopf der Mannschaft, zum Ausscheiden, und wie sollte es ohne ihn nun laufen? Trainer Rene Osterwind nahm sich Clemens Oppitz vor. Ihn redete Osterwind stark, der in Stuttgart lebende Rückraumspieler machte das Spiel seines Lebens, setzte den Wuppertalern elf Bälle in die Maschen, er traf einfach aus allen Lagen, und am Ende stand ein 31:28-Sieg.