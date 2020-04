Handball : Torhüter Karic wechselt aus Eisenach zur SG Ratingen

Ratingen Handball-Regionalligist SG Ratingen holt den 28-jährigen kroatischen Torhüter Denis Karic vom Zweitligisten ThSV Eisenach und hat nun fünf Spieler aus den drei höchsten Ligen neu verpflichtet: Robert Markotic, Damian Janus, Simon Ciupinski, Nedim Hadzic und eben Karic. Geschäftsführer Bastian Schlierkamp ist zufrieden und will wieder die Dritte Liga angreifen.

So hat Leo Loose nun in Karic einen starken Spannmann für die nächste Zeit bekommen, der 28-jährige Kroate erhält in Ratingen einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, also bis 2022 beziehungsweise 2023. Karic wurde in Sarajevo geboren, musste dann aber mit seinen Eltern und seinem Bruder vor dem Bürgerkrieg fliehen – so kam die Familie nach Stuttgart, wo Denis Karic den Kindergarten und die Schule besuchte. Als es nach sechs Jahren wieder zurück in die Heimat ging, lernte er weiter Deutsch und ist inzwischen nicht nur Inhaber eines Sprachdiploms, sondern hat nach einem Sportmanagement-Studium auch ein Diplom als Handballtrainer.