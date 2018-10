SG Ratingen glänzt gegen den TV Aldekerk

Ratingen Die Freude des Handball-Regionalligisten über den hart erkämpften Sieg trüben weitere Ausfälle.

Jeder Ratinger Handballfan der auf die Heimpartie der SG Ratingen verzichtet hat, dürfte sich gehörig die Haare raufen. Die knapp 200 Zuschauer in der „Höhle des Löwen“ sahen das beste Saisonspiel des Handball-Regionalligisten, das Lust auf mehr machte. Der deutliche 13-Tore-Sieg (37:24) gegen den TV Aldekerk war zudem eine perfekte Antwort auf die 27:30-Niederlage in Dinslaken vergangene Woche. „Gerade die erste Halbzeit war eine unglaublich gute Reaktion auf die letzten beiden schwachen Auswärtsspiele“, sagte SG-Trainer Khalid Khan.

In der Tat war das, was das Löwenrudel in der ersten Halbzeit anbot, Urlaub für die Augen. Nicht nur für die SG-Offiziellen auf der Bank und der Tribüne, sondern vor allem für die Fans der Löwen. Aber auch der Gäste-Anhang wusste die Leistung anzuerkennen. „Bei denen läuft einfach alles“, war der Pausentenor einer Gäste-Anhängerin. „Wir haben zehn neue Spieler einbauen müssen, spielen quasi mit einer komplett neuen Mannschaft. Da kann noch nicht alles funktionieren. Trotzdem tun zwei Niederlagen weh“, sagte Khan vor der Partie.