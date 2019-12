Lupe auf: Lukas Plaumann : Ein Tor, ein Block und wenig Fehler

Ratingen Im Halbfinale des Verbandspokals hat Lukas Plaumann zumindest andeuten können, was er dem Handball-Regionalligisten SG Ratingen geben kann. Dem Rückraumspieler fehlen allerdings auch noch ein paar Prozent nach seiner dreimonatigen Pause wegen eines Meniskusrisses.

Es läuft die 38. Minute im Halbfinale des Handball-Verbandspokals zwischen der SG Ratingen und der SG Langenfeld, als Lukas Plaumann (Foto: Blazy/Archiv) sein Comeback gibt. Eigentlich hat es der Rückraumspieler schon am vergangenen Wochenende beim 42:31-Heimsieg gegen Remscheid in der Regionalliga gefeiert, da war es aber nur ein Kurzeinsatz. Nun wird er in den letzten 22 Spielminuten benötigt, um die Niederlage abzuwenden. Das gelingt dem 28-Jährigen zwar nicht, die Ratinger scheiden mit 28:29 aus dem Wettbewerb aus, aber Plaumann deutet an, was er dem Team geben kann: Sicherheit, Ruhe am Ball, Bewegung im Rückraum. Wo zuvor Sam Schäfer mit nur einem Tor – allerdings knickte er auch mit dem Fuß um – und Marco Bauer, der ganz ohne Treffer blieb, eher unglücklich auf Halbrechts agiert hatten, kommt nun Plaumann. Die Fehlerquote im Angriff der Ratinger nimmt danach deutlich ab.