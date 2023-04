Handball, Regionalliga SGL will Aufstiegsrennen beeinflussen

Langenfeld/Ratingen · Am Samstag haben die Langenfelder Regionalliga-Handballer den Spitzenreiter „Interaktiv“ zu Gast, der sich schon das eine oder andere Mal schwertat in der Posthornstadt. Das Team von Trainer Christian Paul will die Saison gut beenden, die Gäste dürfen sich keinen Ausrutscher leisten.

14.04.2023, 05:15 Uhr

Etienne Mensger (am Ball) und „Interaktiv Handball“ sind schon einmal bei der SG Langenfeld im Kampf um den Aufstieg gestolpert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Moritz Löhr und Georg Amend

Die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld haben die Ostertage genutzt, um Kraft für den Saisonendspurt zu tanken. Eine Woche gab Trainer Christian Paul frei, am Feiertag zu Wochenbeginn bat er sein Team dann jedoch wieder in die Halle. Schließlich will sich die Mannschaft vernünftig aus der Saison verabschieden – und dabei auch dem einen oder anderen Favoriten ein Bein stellen.