Schwimmen : Ratinger gehen mit den Superstars der Szene ins Wasser

Ratingen Der TV Ratingen hat eine Premiere gefeiert: Erstmals nahmen sechs Schwimmerinnen beim internationalen und stark besetzten Meeting in Luxemburg teil, für das sich das Sextett im Vorfeld durch gute Leistungen die Startberechtigung erarbeitet hatte.

Älteste Teilnehmerin aus Ratingen war Amelie Makoski (Jahrgang 2003), die NRW-Meisterin über 100 Meter Brust. Ihr Wettkampf fing gleich mit einer Zeit von 0:35,24 Minuten über die 50 Brust sehr erfolgsversprechend an. Die dann folgenden 200 Brust waren in 2:53,83 nicht ganz so schnell wie erhofft. Dafür klappte es dann über die 100 Brust in 1:15,82 umso besser. Dies bedeutete nicht nur eine deutlich gesteigerte Bestzeit für Makoski über diese Strecke, sondern auch die damit gesicherte Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nun auch über ihre Lieblingsstrecke. Im Reigen der internationalen Starter in Luxemburg brachte diese Zeit Platz 14 in der Juniorenwertung.