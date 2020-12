Eishockey in der Pandemie : Fitness für die jungen Aliens mit Coach Kiesel

Ratingen In der Coronavirus-Pandemie ist Mannschaftstraining nicht möglich, Sven Gotzsch hat nun für die Jugend der Ratinger Ice Aliens einen alten Freund reaktiviert: Fitness-Coach Sebastian Kiesel zeigt beim Eishockey-Klub virtuelles Training.

Bereits vor zwei Jahren unterstützte er die Ice Aliens im Sommercamp und half weiterhin Gotzsch bei Übungen neben dem Eis, hauptsächlich in der Sommerpause. Durch die Coronavirus-Pandemie kam die Idee, den Kindern und Jugendlichen Trainingsmöglichkeiten zu bieten, die an der frischen Luft stattfinden sollen. Die Übungen, die speziell auf den Eishockeysport zugeschnitten sind, werden den Teilnehmern per Video online zur Verfügung gestellt, so dass sie im Einzeltraining stattfinden können. Unterstützt werden die Aktivitäten von Christian Müller, der sich hauptsächlich um die Mini-Aliens kümmert.