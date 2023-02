Schwimmen, DMS Schwimmerinnen schaffen den Aufstieg

Ebenfalls mehr als 3000 Punkte konnte die junge Sophia Brauneck mit fünf Starts über die Freistilstrecken zum sehr guten Ergebnis beisteuern. Besonders zu nennen sind hierbei ihre Leistungen über die 400- und 800-m-Strecken, in denen sie jeweils mehr als 600 Punkte einsammeln konnte. Gleich dreimal über 600 Punkte lag Amelie Makoski bei den drei Bruststrecken und konnte so den Vorsprung gegenüber den anderen Mannschaften bei ihren Starts ebenso wie über die 200 m Lagen mit Siegen in ihren Läufen und sehr ausgeglichenen Leistungen ausbauen. Als zweite Brustschwimmerin des TVR freute sich Jill Koch insbesondere über die 1:15,90 über die 100 m. Celine Lehnard, konnte ihre Vielseitigkeit über die 100-, 200- und 400-m-Lagendistanzen beweisen.