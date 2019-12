Schwimmen : Quintett des TV Ratingen ist schon für Berlin qualifiziert

Ratingen 44 Aktive der ersten und zweiten Wettkampfmannschaft des TV Ratingen waren für insgesamt 287 Einzelstarts im sehr gut besuchten Wettkampf im Düsseldorfer Rheinbad gemeldet. Am Ende konnten sie 33 Gold-, 27 Silber- und 28 Bronzemedaillen mitnehmen.

Die Schwimmer der zweiten Wettkampfmannschaft starteten dann noch in verschiedenen Staffelwettbewerben. Trainer Ralf Kastner: „Das macht den Kindern unheimlich viel Spaß und stärkt den Mannschaftsgeist.“ Die 4x50m Freistilmannschaft in der Besetzung Sanya Music, Kristyna Hlavova, Lilo Prinz und Finja Querforth gewannen ihre Altersklasse in 2:04,51 Minuten. Die ein Jahr jüngere Jungenmannschaft mit Hugo Richter, Jan Wirminghaus, Max Juretzki und Oliver Bartsch wurde in 2:20,61 Zweite.