Drei neue Vereinsbestzeiten für den TV Ratingen Schwimmer gut vorbereitet auf die Deutschen Meisterschaften

Trainer Christian Kowalis sieht nun mit Spannung den Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Berlin entgegen: „Durch die Olympischen Ausscheidungen wird das Niveau zu diesem Zeitpunkt noch mal höher als in anderen Jahren sein. Mit Amelie und Charlotte werden wir zwei erfahrene Schwimmerinnen am Start haben, die sicherlich hochmotiviert die TVR-Farben vertreten werden. Die drei Vereinsbestzeiten am Wochenende haben gezeigt, dass beide gut vorbereitet sind.“