Schulsport : Schüler lieben den „Swim & Run“ im Angerbad

Ratingen Über 450 Kinder sind bei der Premierenausgabe des Schulwettbewerbs am Start. Die Gebrüder-Grimm-Schule räumt richtig ab.

Die Sonne scheint, es ist angenehm warm, an diesem Morgen sind 469 Schüler aus insgesamt neun Schulen ins Freibad Angerbad gekommen, das wegen der Veranstaltung erst am Nachmittag für andere Besucher öffnet. Angetreten zum sportlichen Wettkampf sind Klassen der Stufen zwei bis neun, jeweils die drei besten Mädchen und Jungen werden geehrt und immer wieder fallen Namen von Kindern, die die Gebrüder-Grimm-Grundschule besuchen. Schulleiterin Anka Kleine verfolgt aufgeregt die Durchsagen durch das Mikrofon und springt jedes Mal jubelnd in die Höhe. „Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir eh sehr viel Wert auf Sport legen und vor allem zwei ganz hervorragende Sportfachlehrer haben.“

Es wundert nicht, dass letztlich der Gebrüder-Grimm-Schule auch in der Gesamtwertung ganz vorne liegt und mit einem Scheck über 500 Euro und einem Skatebord den Rückweg antritt. „Davon werden wir ganz sicher neue Sportgeräte anschaffen“, verspricht Micha Förderer den Schülern. Veranstalter Mantyk kann nur staunen. „Ich finde es so wichtig, dass Kinder sich bewegen und Freude am Sport haben. Leider passiert in der Förderung immer noch zu wenig. Wir hatten hier einen Teilnehmer aus der 9. Klasse, der ist ein paar Meter geschwommen, er konnte das aber eigentlich gar nicht. Er kam kaum vor der Stelle. Letztlich aber haben alle Teilnehmer ihn angefeuert, das war ein echter Gänsehautmoment. Genau so muss das im Sport sein.