Lange Sperrung droht Lintorfer Sporthalle ist ein Sanierungsfall

Die Sporthalle an der Gothaer Straße ist inzwischen das Epizentrum des Handballs in Ratingen. Durch die Schließung der Sporthalle am Europaring muss sich schon der TV Ratingen mit seinen Mannschaften mit denen von Interaktiv Düsseldorf-Ratingen bezüglich der Spielstätte abstimmen, seit zwei Wochen kommt auch der TuS 08 Lintorf hinzu. Denn die Halle am Breitscheider Weg wurde Ende Januar aufgrund eines Wasserschadens gesperrt, und was da noch nach einer kleineren Maßnahme klang, die mit einigen Abdichtungsarbeiten zu beheben sei, ist nun klar: Die Halle ist ein Sanierungsfall und wird möglicherweise monatelang gesperrt werden müssen.