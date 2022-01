Fechten : Erfolge für Ratinger Fechter

Ratingen Der Fecht-Nachwuchs des TV Ratingen zeigt sich beim Ranglistenturnier „Bonner Säbel“ in aufstrebender Form. Darüber hinaus haben vier Talente nun ihre Reifeprüfung abgelegt und dürfen bei Turnieren starten.

Beim Ranglistenturnier „Bonner Säbel“ des Rheinischen Fechterbundes zeigten die Säbelfechter des TV Ratingen einmal mehr starke Leistungen. Elizabeth Champion und Sophia Ulrich erkämpften sich in der Altersklasse U15 der Damen in einem spannenden Wettbewerb den geteilten dritten Platz. Ein Ausrufezeichen setzte Champion ebenfalls in der U17, wo sie erneut Dritte wurde. Den Erfolg bei den Damen machte Julie Bastron bei ihrer allerersten Turnierteilnahme durch einen guten neunten Platz in der U13 komplett.